NBA – LeBron James è molto vicino al ritorno in campo

I Los Angeles Lakers hanno dovuto fare a meno della propria stella LeBron James per più di un mese: durante la gara contro gli Atlanta Hawks dello scorso 20 Marzo, James si è infortunato alla caviglia dopo uno scontro con Solomon Hill e non è più tornato in campo da quel momento, ma ora il suo ritorno sembra molto vicino.

Le parole dello staff dei Lakers di un paio di giorni fa sono state confermate da Adrian Wojnarowski, che, durante la trasmissione di ESPN NBA Countdown, si è espresso sulla possibile data del ritorno di James: “Anthony Davis sarà ancora limitato a massimo 15 minuti di gioco nella sua seconda partita, ma il limite aumenterà anche perchè è sempre più vicino il ritorno di LeBron James, che dovrebbe avvenire la prossima settimana“.

Il calendario dei Lakers, dopo la gara contro i Mavericks, proseguirà con le trasferte ad Orlando e Washington, dove James starà ancora fuori, ma potrebbe rientrare il 3 Maggio nella gara casalinga contro i Sacramento Kings.

I Los Angeles Lakers sono riusciti a contenere i danni con un record di 9 vittorie e 11 sconfitte senza LeBron, che in questa stagione sta mettendo insieme le solite cifre stellari, nonostante l’età: 25.4 punti, 7.9 rimbalzi e 7.9 assist.

Il ritorno di Anthony Davis e LeBron James arrivano giusto in tempo per le ultime partite della stagione regolare, che potranno essere usate come preparazione ai playoff, con i Lakers che occupano attualmente la quinta posizione ad Ovest con 35 vittorie e 25 sconfitte in 60 partite disputate finora.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.