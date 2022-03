Siamo abituati a vedere LeBron James collezionare premi prestigiosi, di squadra e individuali, oppure battere record storici. Di recente la superstar dei Los Angeles Lakers è diventata il secondo miglior marcatore All-Time della NBA e presto potrebbe piazzarsi anche al primo posto, superando Kareem Abdul-Jabbar. Stavolta però a LeBron è andata male. Nel corso dei 42° Razzie Awards, un corrispettivo degli Oscar che però premia i peggiori film e attori dell’anno, LeBron ha vinto il premio di “Worst Actor”, peggior attore, per il suo ruolo da protagonista nel film “Space Jam: A New Legacy”. Non è stato l’unico “premio” vinto da James nella serata dei Razzie Awards. Il giocatore ha trionfato anche come “peggior combo”, insieme a tutti gli altri personaggi animati della Warner Bros presenti in Space Jam.

“Space Jam: A New Legacy” ha inoltre vinto il premio di peggior sequel, prequel o remake dell’anno ed è stata nominata (ma non ha vinto) per il peggior film.