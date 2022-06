Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere un LeBron James sempre più coinvolto nelle vicende calcistiche del Liverpool, di cui è azionista di minoranza. La superstar dei Lakers era anche a Parigi per la Finale di Champions League persa dai Reds contro il Real Madrid, circostanza nella quale era anche stato preso in giro dai tifosi Blancos.

Di investimenti James ne ha fatti parecchi negli ultimi anni, è grazie ad essi che da pochi giorni può vantarsi di essere il terzo giocatore NBA a diventare miliardario, il primo a riuscirci mentre è ancora in attività. Ma nelle ultime ore si è diffusa un’altra voce che legherebbe LeBron James al calcio europeo e a quello italiano in particolare. Secondo la spagnola TVC Deportes, James farebbe parte del gruppo di investitori che hanno acquistato l’AC Milan nei giorni scorsi per una cifra intorno agli 1.3 miliardi di euro. La notizia non è stata comunque confermata dai diretti interessati.

#PORSITELOPERDISTE



Lebron James ya es parte del grupo de inversores que compraron al AC Milan pic.twitter.com/4n7f5dCF5O — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 2, 2022

L’affare è stato perfezionato dal fondo americano RedBird Capital. RedBird ha interessi, indirettamente, anche nello stesso Liverpool, visto che l’anno scorso ha acquistato il 10% di Fenway Sports Group, proprietaria della squadra inglese. LeBron invece possiede il 2% delle quote dei Reds, comprate nel 2011 per 6.5 milioni di dollari.

I legami tra James e RedBird Capital vanno però anche oltre il calcio. Lo scorso settembre Forbes aveva scritto che il fondo americano era interessato ad investire nella SpringHill Co., l’azienda fondata da LeBron che si occupa di produzioni cinematografiche e che, tra le altre cose, ha realizzato “Space Jam: A New Legacy”.