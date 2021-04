Ad inizio anni 2000, LeBron James era considerato il miglior talento del panorama liceale americano. L’attuale stella dei Los Angeles Lakers, che fece il salto diretto dalla high school alla NBA, ha probabilmente superato perfino qualsiasi più rosea aspettativa, entrando anche nei discorsi per il miglior giocatore di sempre. Se Malaki Branham, star del liceo St. Vincent-St. Mary, quello frequentato da James, avrà una carriera anche solo con metà del successo di LeBron, potrà ritenersi un grandissimo giocatore.

Questo è ciò che si augura anche lo stesso LeBron. Il #23 dei Lakers nelle scorse ore ha infatti esaltato Branham sui propri social, dicendosi fiero di lui. Il ragazzo, all’ultimo anno di liceo, è stato infatti nominato Ohio Mr. Basketball, ovvero il miglior giocatore dello Stato, divenendo il primo di St. Vincent-St. Mary a farcela dal 2003, quando ci riuscì proprio LeBron. E, come James, Branham è riuscito a trascinare i Fighiting Irish alla vittoria del titolo statale, con un record di 25-2.

Proud of you kid!! Helluva a HS career and capped it off with a State title and Mr. Basketball!! Love to see it! KEEP GOING, don’t stop here @MalakiBranham! 🙏🏾✊🏾💪🏾👑 https://t.co/TMtc6wjGZI

— LeBron James (@KingJames) April 8, 2021