Manca sempre meno al ritorno in campo di LeBron James, dopo quasi un mese di assenza. Se per Anthony Davis ci sono stati importanti aggiornamenti ufficiali, per quanto riguarda LeBron bisogna rimanere aggrappati al post su Instagram pubblicato settimana scorsa. Se tutto andrà per il meglio, James potrà tornare ad un certo punto della prossima settimana. Nel frattempo però non ha fatto mai mancare il proprio supporto ai compagni dal bordocampo.

Anche ieri sera: quando i Los Angeles Lakers hanno battuto gli Utah Jazz all’OT allo Staples Center. LeBron era a bordocampo ed è stato anche ripreso mentre faceva riabilitazione per la caviglia infortunata, in borghese, mentre i suoi compagni erano in campo.

Un’altra testimonianza di come LeBron James non veda l’ora di tornare in campo, come lui stesso ha ribadito su Instagram. “Impazientemente pazientemente aspettando” ha scritto il giocatore dei Lakers sotto una sua foto scattata proprio durante la gara contro i Jazz. I Lakers, grazie al successo su Utah, hanno accorciato sui Denver Nuggets in classifica, pur rimanendo quinti con un record di 35-22. Dopo la vittoria di ieri, Dennis Schroder ha affermato che “sarà spaventoso” per le altre squadre quando sia James che Davis saranno tornati in campo.

