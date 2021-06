Kawhi Leonard, Kyrie Irving, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Anthony Davis, Jaylen Brown, Joel Embiid e Chris Paul. Questa la lista di All Star che ha saltato almeno una partita in questi Playoff, principalmente per infortunio (CP3, che probabilmente perderà l’inizio delle Finali di Conference, ha invece il Covid). Lo spettacolo dei Playoff sta quindi risultando monco quest’anno, in parte anche a causa di una stagione particolarissima, ridotta sì a 72 partite ma iniziata al termine di vacanze molto più corte del solito, con gare ravvicinate. Nelle scorse ore anche Leonard è andato KO, compromettendo le chance dei Clippers di essere competitivi in postseason. Una notizia che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per LeBron James. La superstar dei Lakers ha provato l’estenuante stagione sulla propria pelle, saltando più partite di quanto avesse fatto prima in carriera e vedendosi privato di Davis nella serie contro Phoenix.

E così LeBron ha twittato, criticando la decisione della NBA di organizzare una stagione così dispendiosa a livello di energie. James aveva provato a mettersi di traverso, senza successo, a ottobre, quando si discuteva del calendario di questa stagione, fermamente convinto che ci sarebbe voluta una offseason più lunga per recuperare dalla “bolla”. Cosa di cui, alla luce dei tanti infortuni, è ancora più convinto:

Nessuno ha voluto ascoltarmi quando parlavo dell’inizio della stagione. Sapevo esattamente ciò che sarebbe successo. Volevo solo proteggere i nostri giocatori, che sono il PRODOTTO e il BENEFICIO del NOSTRO GIOCO! Questi infortuni non sono semplicemente “PARTE DEL GIOCO”. È la mancanza di PURO RIPOSO prima di riprendere a giocare. 8, forse 9, All Star hanno saltato almeno una partita di Playoff (record di sempre). Questo è il periodo migliore della stagione per il gioco e per i tifosi, ma la mancanza di così tanti dei nostri giocatori preferiti è fuori di testa. Se c’è una persona che conosce il corpo di un atleta e come prendersene cura durante l’anno, quello sono io! Parlo per la salute dei nostri giocatori e detesto vedere così tanti infortuni in questo periodo della stagione. Scusate tifosi, avrei voluto che vedeste tutti i vostri giocatori preferiti. E conosco anche il lato del business, quindi non provate nemmeno a dirmelo! Lo capisco.

They all didn’t wanna listen to me about the start of the season. I knew exactly what would happen. I only wanted to protect the well being of the players which ultimately is the PRODUCT & BENEFIT of OUR GAME! These injuries isn’t just “PART OF THE GAME”. It’s the lack of PURE — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

works all year round it’s ME! I speak for the health of all our players and I hate to see this many injuries this time of the year. Sorry fans wish you guys were seeing all your fav guys right now. 🙏🏾👑 — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

And I know all about the business side too/factors so don’t even try me! I get it. — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

