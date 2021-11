Nelle prossime ore la NBA annuncerà le sanzioni per LeBron James, Isaiah Stewart e qualsiasi altro giocatore ritenuto protagonista della rissa durante la partita tra Detroit Pistons e Los Angeles Lakers. Intanto però Shams Charania ha svelato un retroscena del post-partita. James non ha parlato in conferenza stampa, ma dopo la sirena finale avrebbe cercato di ottenere il numero di cellulare di Stewart per fargli privatamente le sue scuse.

Come dichiarato da Anthony Davis, la gomitata sulla tempia rifilata da LeBron a Stewart sarebbe quindi stata involontaria.

LeBron tried to get Isaiah Stewart’s phone number last night to tell him the hit was inadvertent, per @ShamsCharania https://t.co/m5u6lkAjIj pic.twitter.com/7X27jpQCUV

