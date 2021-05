LeBron James non ha concluso la partita di ieri notte contro i Toronto Raptors a causa del dolore alla caviglia destra, quella che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. I Los Angeles Lakers hanno preferito estrometterlo dalla gara nel quarto quarto per precauzione, con coach Frank Vogel che ha dichiarato che si valuterà il suo stato nelle prossime ore per decidere se sarà disponibile per il match contro i Nuggets.

Lo stesso James ha però parlato nel post-partita di diversi temi. Oltre ad attaccare l’ideazione del torneo Play-in da parte della NBA, la stella dei Lakers ha anche commentato le proprie condizioni fisiche.

Voglio tornare sano. Non solo per me, ma per la squadra. Devo assicurarmi che la mia caviglia torni allo stato in cui era prima dell’infortunio. Devo essere intelligente. La posizione ai Playoff? Non è importante se non sono al 100% o vicino al 100%. Non importa dove finiamo in classifica.

Pochi giorni fa lo stesso LeBron aveva dichiarato che, secondo lui, non sarebbe mai tornato al 100% della forma in carriera. Ad oggi i Lakers sono settimi e rischiano seriamente di disputare il torneo Play-in, se non riusciranno a superare una tra Dallas e Portland nelle prossime 8 partite.

