Con la tripla-doppia realizzata ieri notte contro gli Orlando Magic, LeBron James è salito a quota 4 gare del genere dopo i 35 anni. Nessuno, prima di lui, ci era riuscito più di una volta. Contro i Magic, James ha chiuso con 30 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Dopo la gara, LeBron ha rivelato i due fattori che lo hanno ispirato e gli hanno permesso di scendere in campo al top della forma.

È stata la combinazione tra il sonno e l’aver guardato giocare Bronny. Da una parte mi sono riposato, ho avuto la mia fase REM, e dall’altra parte l’opportunità di volare a Phoenix ieri sera per vedere mio figlio giocare . Mi sentivo benissimo quando stamattina mi sono svegliato, dopo aver visto Bronny e i suoi compagni la sera prima. Ho fatto la mia parte. Dopo una gara del genere abbiamo analizzato insieme su cosa può migliorare. Si tratta di giocare duro, giocare per i compagni e non dimenticarsi come si fa.

