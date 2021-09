LeBron James in passato ha fatto già parte di altri Big Three: prima a Miami con Wade e Bosh, poi a Cleveland con Irving e Love. Ora, ai Los Angeles Lakers, sarà affiancato da Anthony Davis e Russell Westbrook. Se però in precedenza venivano chiamati semplicemente, appunto, Big Three, ora LeBron sembra aver dato un soprannome al terzetto giallo-viola.

Come mostrato dai Lakers stessi sui canali social, durante le foto del Media Day la superstar giallo-viola ha disposto Davis e Westbrook in modo da poter leggere la combinazione dei tre numeri come “360”. La franchigia ha condiviso una clip in cui LeBron stesso è intento a spiegare il nuovo nickname ai compagni. Davis, dopo aver capito, è sembrato apprezzare la trovata di James.

Da quest’anno LeBron James cambierà il proprio numero, tornando dal 23 al 6. Davis manterrà il 3, mentre Westbrook, dopo un anno col 4 a Washington, tornerà al suo classico 0. 360, appunto.