Si torna a parlare di “Space Jam: A New Legacy”. Stavolta non per un trailer o qualche anticipazione, ma per l’outfit sfoggiato da LeBron James sull’aereo dei Los Angeles Lakers, mentre con la sua squadra volava a Boston da Charlotte. La stella giallo-viola è ancora ai box, forse rientrerà in campo settimana prossima, ma nel frattempo sta rimanendo al fianco dei compagni anche in trasferta.

James si è imbarcato sull’aereo con una maglia dedicata proprio a Space Jam, fotografata e postata sull’account Twitter dei Lakers. La maglia ha i colori e il tema del nuovo film, in uscita negli USA a luglio e in Italia a settembre, con la scritta “Tune Squad” sul petto. Sul retro invece il numero 1, il nome di Bugs Bunny e un disegno dello stesso coniglio dei Looney Tunes. A giudicare dal logo fronte e retro, potrebbe trattarsi del merchandising di “Space Jam: A New Legacy” che verrà messo in vendita prossimamente. Non sarebbe la prima volta che LeBron James, semplicemente indossando un capo di abbigliamento, lo fa andare sold out in pochi minuti.

Come on and slam 🐰 pic.twitter.com/1vFHRTgy69 — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 14, 2021

La data precisa in cui “Space Jam: A New Legacy” sarà disponibile nei cinema americani è il 16 luglio, quella italiana non si conosce ancora. In Italia, il film si intitolerà “Space Jam: New Legends”.

