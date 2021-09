Ogni anno, durante la offseason, i social si riempiono dei video degli allenamenti in palestra di praticamente tutti i giocatori NBA. Alcuni attirano più attenzione di altri. Per esempio, almeno una volta ogni estate, circola un video di Ben Simmons che tira e segna da tre punti. Nelle scorse ore LeBron James, probabilmente anche lui stanco di vedere alcune di queste clip, su Twitter si è posto una semplice, ma anche provocatoria, domanda.

Why do so many ball players work on stuff they are never going to use in the game?? Seriously question. Annoys me a tad. 🤔

— LeBron James (@KingJames) September 18, 2021