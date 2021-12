LeBron James ha resistito al passare inesorabile del tempo meglio di qualsiasi superstar nella storia della NBA. Questa notte, dopo che i Los Angeles Lakers hanno demolito i Boston Celtics, il King ha rivelato il suo segreto per invecchiare con grazia: non ci pensa.

LeBron ha portato i Lakers (13-12) a un soddisfacente successo per 117 a 102 allo Staples Center, che presto diventerà cryopto.com Arena. È stata una prestazione interessante dopo la sconfitta di venerdì contro i Los Angeles Clippers, per la quale ha ammesso di essere fuori ritmo e “aver giocato piuttosto male” in difesa dopo aver trascorso due giorni in isolamento a causa di una falsa positività al COVID-19.

In 36 minuti, James ha segnato 30 punti, chiudendo 13 su 19 dal campo e guidando i Lakers a un +18 finale. Ha rappresentato probabilmente la migliore prestazione difensiva dei californiani in questa stagione e senza dubbio la loro partita a due vie più impressionante del 2021-2022. Questo il commento post partita del King sulla sua prestazione:

LeBron James: "I don’t get involved on how many minutes I played, or how many days off. I don’t confine to that. I think when you think negative thoughts and have negative energy, it just creeps into your mind. I feel as young as I've ever been."

— Mark Medina (@MarkG_Medina) December 8, 2021