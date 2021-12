In NBA non si è finora mai visto, ma in NCAA e nelle partite liceali capita che alcune squadre decidano di giocare indossando la mascherina. Una di queste squadre è Sierra Canyon, liceo per il quale gioca Bronny e Bryce James, figli di LeBron. Proprio la superstar dei Lakers ieri era in tribuna per la partita dei figli, subito dopo essersi rivelato un falso positivo al Covid-19. LeBron ha fatto notare su Twitter quanto sia inutile giocare con la mascherina, anche perché per respirare tutti i ragazzi la tengono in realtà sotto il mento.

“Scusate, ma sono alla partita dei miei figli e la mascherina sotto il mento secondo me ha ZERO senso!” ha scritto James.

I’m sorry but I’m at my boys game and the mask underneath the chin makes ZERO sense to me!! — LeBron James (@KingJames) December 3, 2021

Vedendo un breve video della partita è difficile dargli torto.

