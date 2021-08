I Los Angeles Lakers al momento hanno ancora un paio di posti liberi nel proprio roster che cercheranno di riempire prima che la nuova stagione cominci. Da parte sua, tuttavia, LeBron James pare non essere pienamente soddisfatto dei piani di free agency di Los Angeles per quanto riguarda quei posti vacanti perché vorrebbe dire addio al compagno NBA Jared Dudley.

In precedenza hanno scritto che Isaiah Thomas ha lavorato per i Lakers prima di quello che potrebbe essere un sensazionale ritorno a Hollywood. Anche Darren Collison e Mike James si sono uniti a IT per il trainign camp, il che rende chiaro che i Lakers stanno cercando di aggiungere un terzo playmaker dietro Russell Westbrook e Kendrick Nunn.

Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, tuttavia, tutte le mosse attuali dei californiani sembrano indicare il fatto che Jared Dudley non sarà più con la squadra la prossima stagione:

E con l’intenzione di ingaggiare altri due giocatori e lasciare aperto un posto nel roster, significa che il mandato di due anni di Jared Dudley con l’organizzazione probabilmente finirà.

LeBron e Jared Dudley sono buoni amici e il fatto che il veterano free agent NBA possa essere in partenza da Los Angeles potrebbe non piacere al King. I Lakers hanno lasciato andare la maggior parte dei giocatori presenti nel loro roster che ha vinto l’anello del 2020, quindi Dudley potrebbe essere solo un’altra vittima della revisione estiva di questa ricostruzione.

Leggi anche: LeBron James critica NBA 2K per aver dato solo 96 di rating a Steph Curry