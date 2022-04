Con i Los Angeles Lakers da un paio di giorni ufficialmente fuori dalla post-season, LeBron James non giocherà le partite rimanenti di stagione regolare. La superstar giallo-viola sta recuperando da un infortunio alla caviglia subito contro New Orleans il 28 marzo. Da quella data, LeBron è sceso in campo solo una volta, ancora contro i Pelicans, perché capiva l’importanza della partita, ma è stato tutto inutile ai fini della vittoria. I Lakers poco fa hanno dunque annunciato che James salterà sia la gara contro i Thunder di domani sia quella conclusiva contro i Nuggets.

Questa notizia avrà delle implicazioni anche sul titolo di capocannoniere stagionale. LeBron è infatti secondo in NBA per media punti con 30.3, da poco superato da Joel Embiid (ora a 30.4 punti di media). Anche se però James avesse la media più alta, a questo punto non potrebbe vincere il titolo di miglior marcatore perché non ha disputato il numero minimo di partite, vale a dire 58 (ne ha giocate invece solo 56).

