LeBron James non giocherà mai con gli Orlando Magic. Sì, era una cosa pronosticabile a questo punto della sua carriera, visti i successi con i Lakers e il momento dei Magic. Però la stella giallo-viola ha voluto farlo sapere rumorosamente nell’ultimo episodio di “The Shop”, serie di HBO. Parlando con diverse personalità dello spettacolo, tra le quali anche il rapper Jay-Z, LeBron è stato molto chiaro. Ovviamente nulla di personale contro i Magic, la decisione di James, per certi versi anche ironica, ha tutto da spartire con la “bolla” di Orlando dell’anno scorso.

James non ha mai nascosto la sua frustrazione per la vita monotona e alienante vissuta per 95 giorni a Orlando, che comunque lo ha alla fine portato a vincere il suo quarto titolo NBA in carriera. Nel breve spezzone pubblicato da The Uninterrupted, LeBron dichiara di non voler più sentire parlare di Orlando e che non la prenderebbe mai in considerazione come destinazione in una eventuale free agency. A precisa domanda, inoltre, la superstar aggiunge che “piuttosto si ritirerebbe” qualora venisse scambiato ai Magic.

Un astio verso una città e un’esperienza, quella della “bolla”, ancora molto presente nella mente del Prescelto. Le sue parole hanno però suscitato qualche reazione piccata proveniente dalla città della Florida, in primis dal sindaco Buddy Dyer. Il primo cittadino di Orlando ha twittato:

I’m certain that you didn’t experience the other half of Orlando during your time in the bubble last summer, @KingJames. Next time you’re here, let’s go out for lunch.

You’ll see that our community is diverse, inclusive and vibrant. https://t.co/UJl7jkMAI1

— Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) May 29, 2021