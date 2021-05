Nonostante sembrasse che potesse tornare in campo stanotte nella gara contro i New York Knicks, LeBron James ha deciso di concedere alla sua caviglia un giorno aggiuntivo di riposo. La stella dei Los Angeles Lakers sarà ancora out, ma tornerà domani notte contro gli Houston Rockets.

LeBron James is going to give that right ankle one more day of rest today vs. Knicks — and target a return on Wednesday vs. Rockets, sources tell @mcten and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 11, 2021