È l’anno 19 per LeBron James – che ha trascorso più della metà della sua vita in NBA e compie 37 anni proprio domani – eppure la star dei Los Angeles Lakers continua a giocare a basket da MVP.

Questa notte il King ha aiutato i Lakers a recuperare la sbandata di cinque sconfitte, chiudendo con 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist (si tratta della sua 101esima tripla-doppia in carriera) nella vittoria per 132 a 123 sugli Houston Rockets. LeBron è diventato il terzo giocatore nella storia della NBA a superare quota 36.000 punti carriera e il primo giocatore di età superiore ai 35 anni a segnare 35 o più punti in cinque partite consecutive.

Ora è a pari merito con Kevin Durant per il maggior numero di partite da oltre 30 punti in campionato in questa stagione, nonostante abbia saltato 12 gare. La sua media di punti per partita (27,8) sarebbe il suo punteggio più alto da quando ha lasciato i Miami Heat.

Dopo la tanto agognata vittoria di L.A. contro Houston in NBA, a LeBron James è stato chiesto quando avrebbe potuto appendere le sue Nike al chiodo e ritirarsi. La sua risposta:

“So di essere dall’altra parte della collina, rispetto alla collina su cui mi trovavo prima. Lo so. Ma, voglio dire, ci ho pensato a che punto sono della mia carriera. Sto ancora giocando ad un livello molto alto e non ci sto pensando troppo. Ma sono all’anno 19 e non ne farò altri 19. Quindi sicuramente non sono a metà della mia carriera. Sono dall’altra parte della collina. Quindi, vedremo dove mi porterà il gioco. Vedremo dove porterà il mio corpo e la mia mente. Finché la mia mente rimane fresca e il mio corpo rimane con quella, posso giocare. Ma alla fine te lo dirà il gioco. Te lo dirà il tuo corpo. La tua mente te lo dirà. Ho impiegato abbastanza ore e timbrato abbastanza orologi per cui, quando arriverà quel momento, mi starò bene”.

LeBron James on retirement: pic.twitter.com/WOf1gkJLNV — michael corvo (@michaelcorvoNBA) December 29, 2021

Il contratto di LeBron dura fino al 2022-23, quando avrà 39 anni. Ha espresso la speranza di giocare con suo figlio, Bronny, che potrà partecipare al Draft NBA nello stesso periodo in cui scade il contratto di suo padre. La scorsa estate ha dichiarato fermamente la sua intenzione di ritirarsi vestendo la maglia dei Lakers.

