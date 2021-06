I Los Angeles Lakers hanno perso Gara-5 molto malamente, scivolato sotto 3-2 nella serie contro i Phoenix Suns. LeBron James è apparso molto fuori ritmo nonostante alla fine sia stato tra i migliori nel disastro giallo-viola. La superstar di LA ha però ricevuto diverse critiche per il comportamento nel quarto quarto, quando, con la gara già virtualmente conclusa, ha abbandonato i compagni per rientrare negli spogliatoi con quasi 6′ di anticipo.

Nel post-partita LeBron, che non era mai stato a -30 all’intervallo in una partita di Playoff in carriera, ha commentato molto francamente la prestazione dei Lakers:

Ci hanno presi a calci nel c**o, ma alla fine è solo una partita. I Suns hanno fatto quello che dovevano fare, hanno mantenuto il fattore campo.

Sono state però le parole che LeBron James ha utilizzato per parlare dell’infortunio di Anthony Davis che hanno destato un po’ di preoccupazione. Il lungo giallo-viola è andato KO per un infortunio all’inguine in Gara-4, è day-to-day ma non ha giocato Gara-5. Il suo status resta in dubbio per Gara-6 che potrebbe condannare i Lakers alla clamorosa eliminazione al primo turno. Queste le parole di LBJ:

Ragiono come se Davis non potrà giocare Gara-6. Se qualcosa cambierà, mi adatterò di conseguenza. Ma mi sto preparando come se lui non ci fosse.

Insomma, LeBron James pensa che allo stato attuale delle cose dovrà giocare Gara-6 senza Davis. Dichiarazioni che preoccupano i tifosi giallo-viola visto che, in una partita e mezza senza AD in questa serie, i Lakers hanno subito due sconfitte.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.