Ieri sera i Los Angeles Lakers hanno ufficializzato quanto era trapelato già dal giorno prima: LeBron James scenderà in campo domani contro i Clippers e non lo farà nemmeno nella partita contro Portland. Le condizioni della stella giallo-viola preoccupano non poco, visto quanto sono vicini i Playoff e la situazione di classifica della franchigia, che sta cercando di evitare il Play-in. Secondo Adrian Wojnarowski, il problema alla caviglia che LeBron James si sta ormai portando dietro da 2 mesi non si risolverà in tempo per i Playoff. LeBron tornerà in campo in stagione regolare, probabilmente la prossima settimana, ma ci vorrà tempo per guarire del tutto.

“Penso che proverà a giocare ancora in stagione regolare. Potrebbe essere la prossima settimana. Ha una soglia del dolore molto alta, l’ha dimostrato nella sua carriera ed è ovviamente determinato a giocare. Ma ora alla caviglia serve riposo. Probabilmente non sarà del tutto recuperato fino alla offseason. Dovrà giocare con un po’ di fastidio nei Playoff. Vedremo come andrà la prossima settimana, visto che ci avviciniamo alle ultime partite stagionali, se LeBron vuole spingere o temporeggiare ancora per tornare in campo il più vicino possibile al 100%. Non penso che sarà comunque al 100% entro questa stagione, dovrà giocare un po’ sul dolore“ ha detto Wojnarowski a Get Up, su ESPN.

Nei giorni scorsi lo stesso LeBron James aveva dichiarato che, secondo lui, non tornerà mai più fisicamente al 100%, data anche la sua età, dopo questo infortunio alla caviglia.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.