Prosegue il battibecco a distanza tra LeBron James e il regista Hwang Dong-hyuk, autore di Squid Game. Alle critiche, fatte in privato ad Anthony Davis, di James riguardo il finale della serie, Dong-hyuk aveva risposto, incalzato in un’intervista, in maniera piuttosto piccata. Sostanzialmente il coreano aveva detto a LeBron di “farsi un sequel personale” se non gli era piaciuto il finale di Squid Game, un po’ come fatto con Space Jam.

Dopo la gara di ieri notte contro gli Spurs, che LeBron non ha giocato a causa di un dolore alla gamba, la superstar dei Lakers ha letto sui social le dichiarazioni del regista. Lui stesso non ci poteva credere ed ha reagito con una grossa risata su Twitter. “Questa cosa non può essere reale, vero? Spero di no” ha scritto James, accompagnando il tweet con tante emoji che ridono. Purtroppo per lui, la risposta di Dong-hyuk è reale eccome.

This can’t be real right??!! I hope not 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/IGbqEvFGud — LeBron James (@KingJames) October 26, 2021