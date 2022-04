Nel momento in cui scriviamo, LeBron James è primo per punti di media segnati in questa stagione con 30.3. Il secondo in questa classifica, Giannis Antetokounmpo, è leggermente dietro, con 30.1, segue Joel Embiid con 30.0. A poche giornate dalla fine della stagione regolare, insomma, la lotta per il titolo di capocannoniere stagionale è ancora apertissima e tutti e tre hanno delle chance di farcela.

C’è però un rischio per James, che potrebbe non essere premiato come miglior marcatore stagionale anche se avesse la miglior media tra tutti. La superstar dei Los Angeles Lakers rischia infatti di non raggiungere il numero minimo di partite per essere preso in considerazione, vale a dire 58 su 82. LeBron attualmente è fermo a 56, e questa notte non giocherà contro Denver a causa del dolore alla caviglia con cui convive da quasi una settimana. Restano quindi 4 partite, dopo quella di stanotte: James dovrà giocarne almeno 2 per avere una possibilità di vincere il suo secondo titolo di capocannoniere stagionale dopo quello del 2008, quando aveva 24 anni.

Update: LeBron needs to play in 2 of the last 4 Laker games to be eligible for the scoring title.

at Suns

at Warriors

vs OKC

at Denver https://t.co/iWbKNNkD3p pic.twitter.com/vveIR9z8nz

— StatMuse (@statmuse) April 3, 2022