I Los Angeles Lakers affronteranno i Detroit Pistons in NBA domenica allo Staples Center, il che, ovviamente, significa una rivincita tra LeBron James e Isaiah Stewart, entrambi sospesi per la rissa una settimana fa.

LeBron James ha ricevuto una sospensione di una partita – la sua prima da quando giocava a St. Vincent St. Mary’s – per il suo flagrant foul 2. L’NBA ha stabilito che stava “colpendo incautamente Stewart in faccia e avviando un alterco in campo”.

LeBron ha dato inavvertitamente una gomitata al ventenne dei Pistons durante un lotta a rimbalzo dopo un tiro libero sbagliato, causando un occhio sanguinante. Stewart ha reagito con un’aggressività fuori misura, come avete tutti quanto visto.

Dopo la sconfitta 3dopo 3 overtime dei Lakers contro i Sacramento Kings, a James è stato chiesto come si sente nell’affrontare Stewart così presto. Il quattro volte MVP ha detto che si concentrerà sul portare i Lakers, che sono 10-11, la tanto agognata vittoria.

“Non entro in un match e lo rendo una cosa individuale. Ho visto i suoi commenti di oggi e ha ritenuto che fosse intenzionale… Andrò di nuovo sul discorso e dirò che non lo era. La mia mano che lo ha colpito in faccia non era voluta… non era affatto intenzionale, non sono mai stato quel tipo giocatore, mai. Non entro in quella partita con nessuna aspettativa oltre a cercare di uscire vittoriosi”.