NBA – LeBron James rivela qual è la novità più grande per i Los Angeles Lakers

Sembra essere iniziato nel migliore dei modi il training camp dei Los Angeles Lakers. Commenti estremamente positivi in casa gialloviola dopo i primi giorni di allenamento.

Fra i più felici pare esserci LeBron James, che ha parlato benissimo del nuovo gruppo dei Lakers, dopo aver scelto il soprannome dei terzetto composto da lui, Davis e Westbrook.

Percepisco una energia diversa, lo scorso anno non avevamo avuto abbastanza tempo per riposarci dopo la bolla, avevamo lasciato a Orlando tutte le nostre forze. Quest’anno invece vedo proprio un livello di energia diverso. Stiamo già costruendo le nostre abitudini, ora bisognerà lavorare sugli obiettivi in attacco e soprattutto sulla mentalità di squadra. Chi mi ha impressionato di più? Nunn, Bazemore e Jordan stanno già giocando molto bene e imparano alla svelta il nostro sistema.