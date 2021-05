Nelle scorse ore Frank Vogel aveva definito LeBron James “day-to-day” per il problema alla caviglia ripresentatosi nella gara di un paio di giorni fa contro Toronto. La stella dei Los Angeles Lakers non era scesa in campo contro i Denver Nuggets il giorno successivo, ufficialmente per precauzione essendo il secondo match di un back-to-back.

LeBron però non è ancora vicino al rientro: salterà almeno le prossime 2 partite. James non ci sarà quindi né nel derby di Los Angeles né nello scontro diretto importantissimo per la classifica contro Portland, come riportato da Adrian Wojnarowski. Le 2 gare saranno in back-to-back.

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021

I Lakers hanno dimostrato di poter vincere anche senza LeBron James, battendo i Denver Nuggets lunedì notte. Tuttavia sarà sicuramente un’assenza pesante anche vista l’importanza dei 2 incontri, contestualmente con la posizione in classifica dei giallo-viola.

