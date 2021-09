Durante il Media Day che si sta svolgendo in queste ore, è stato rivelato che tutti i giocatori dei Los Angeles Lakers sono vaccinati contro il Covid-19. Kent Bazemore è stato l’ultimo a sottoporsi al vaccino, mentre LeBron James ne ha parlato dicendo di “aver fatto le sue ricerche” e di aver poi concluso che sarebbe stata la cosa migliore da fare. La stella dei Lakers, che in passato era stato descritto come molto dubbioso sull’argomento, ha ammesso di essere stato “parecchio scettico”.

LeBron says he was very skeptical of the vaccine but after doing his research decided it was the right choice “not only for my family and for my friends, that’s why I decided to do it.”

— Bill Oram (@billoram) September 28, 2021