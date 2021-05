NBA – LeBron James tranquillizza i tifosi dei Lakers perché si sente sano

LeBron James con un occhio solo è ora entrato nella storia dell’NBA. Per quanto i fan abbiano sensazionalizzato l’handicap di LeBron James, il quale ha realizzato la bomba in faccia a Steph Curry che ha battuto gli Warriors con un occhio solo e giocato con una gamba non proprio al top, il fenomeno dei Lakers preferirebbe essere completamente sano. Il King al top della forma è probabilmente ancora oggi la migliore versione di se stesso, come ha dimostrato fino a prima dell’infortunio alla caviglia.

Lo stesso LeBron James ha parlato ai media della sua salute, con la star dei Lakers che rimaneva irremovibile sul fatto che non c’era nulla di cui preoccuparsi perché si sente sano, secondo il giornalista Harrison Faigen dei Lakers.

“Sto bene. Ragazzi, vi ho detto che stavo bene. Sto bene. Questo è il maggior numero di minuti che ho giocato da molto tempo e non ho sentito nulla in quel match. Stavo solo assicurandomi di stare bene, di non sanguinare e di poter vedere almeno un po’ in modo da poter finire la gara”.

Ma ovviamente, James potrebbe benissimo cercare di minimizzare il suo infortunio. Marc Spears di ESPN ha riferito che c’era davvero motivo di preoccupazione e che la stella dei Lakers non stava giocando a pieno regime.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.