NBA – LeBron James vuole portare Stephen Curry ai Lakers? La risposta del GM di Golden State

Negli ultimi giorni all’interno del mondo NBA sta rimbalzando la suggestione riguardo un possibile approdo di Stephen Curry ai Los Angeles Lakers. La causa sarebbe da rintracciare nell’opera di reclutamento che LeBron James avrebbe avviato durante l’All Star Game, secondo Brian Windhorst di ESPN.

Rumors che al momento trovano pochi riscontri ma che potrebbero tornare di attualità nei prossimi mesi. Curry sarà free agent nel 2022 ma potrebbe anche chiedere prima la trade, qualora Golden State Warriors dovesse faticare a tornare competitiva. Scoppole come quella contro Toronto di sicuro non fanno piacere a Steph che potrebbe scegliere di tentare di vincere il titolo insieme a LeBron?

Non la pensa così Bob Myers, general manager degli Warriors, che ne ha parlato al podcast The TK Show di The Athletic.

Ormai non mi sorprendo più di queste voci che si sentono di continuo e sono incontrollabili. Alla gente piacciono queste cose, i rumors di mercato appassionano i tifosi che non ne hanno mai abbastanza, specialmente se si tratta di top player. In realtà penso che Curry capisca l’opportunità di successo, personale e di squadra, che gli abbiamo dato e credo voglia restare qui. Ritengo che sia felice con noi, che si trovi benissimo e che vorrà continuare questo percorso.

