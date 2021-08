LeBron James ha appena concluso “Space Jam: New Legens”, che è stato un enorme successo al botteghino, ma, a quanto pare, la star NBA dei Los Angeles Lakers non ha ancora finito con Hollywood.

LeBron non ha in programma di mettere su uno spettacolo con i Lakers in NBA allo Staples Center, si tratta di un progetto da realizzare insieme a Netflix in qualità di produttore di Hollywood

Ecco l’estratto dell’articolo di Mia Galuppo dell’Hollywood Reporter:

“Rez Ball è descritto come Friday Night Lights incontra Hoosiers. La storia, secondo la descrizione del progetto della star dei Lakers, “segue i Chuska Warriors, una squadra di basket delle scuole superiori di nativi americani di Chuska, nel New Mexico, che devono unirsi dopo aver perso il loro giocatore di punta se vogliono provare a vincere un campionato statale. È una storia tutta americana di ragazzi e allenatori Navajo raccontata dall’interno”.

Si tratta di una storia totalmente americana che piacerà certamente al pubblico di Netflix. LeBron James, oltre a essere un fenomeno in campo, è anche un grandissimo imprenditore, difficilmente sbaglia le scelte quando vuole investire in qualche progetto. Questo è di buon auspicio per Rez Ball.

