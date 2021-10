LeBron James, che era solo alla sua seconda partita stagionale, questa notte ha segnato 30 punti in 28′ nell’ultimo match di preseason dei Los Angeles Lakers. Di fronte ai giallo-viola c’erano i Sacramento Kings, usciti vittoriosi per 112-116.

È arrivata così la sesta sconfitta in sei gare per i Lakers in preseason, nulla di grave ma un campanello d’allarme in vista dell’inizio della stagione regolare tra pochi giorni. La squadra di Frank Vogel era priva di Trevor Ariza, Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Kendrick Nunn e Wayne Ellington, ma per la seconda volta di fila disponeva dei suoi Big Three al completo. Oltre al trentello di James, Anthony Davis ha aggiunto una tripla-doppia da 14 punti e 12 rimbalzi, mentre Russell Westbrook ha segnato 18 punti.

Solo nella stagione 2012-13, negli ultimi 40 anni, i Lakers avevano fatto peggio di così in preseason. In quell’occasione avevano chiuso la rassegna con un record di 0-8.