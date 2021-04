La star NBA dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è sempre stato uno che cerca ispirazione dai grandi del gioco, tra i quali soprattutto l’ex leggenda dei Laker, Kobe Bryant.

James ha ripostato su Twitter una citazione piuttosto divertente di Bryant dei suoi giorni in cui giocava. Al “Black Mamba” è stato chiesto quale complimento del giocatore avrebbe significato di più per lui, a cui Kobe risponde in modo esilarante: “Non mi interessa davvero nessuno di loro”. LeBron non è riuscito a trattenere le risate di fronte a questa esilarante risposte della leggenda dei californiani.

Kobe Bryant manca a tutti gli appassionati NBA, specialmente a chi ci aveva a che fare quotidianamente, come, per esempio, LeBron James. La sua sagacia e la sua intelligenza lo hanno sempre contraddistinto, sia quando giocava sia nei suoi giorni da spettatore. Purtroppo ci ha lasciato troppo presto, lo sappiamo, altrimenti avremmo po tuto imparare ancora tantissimo da lui.

A questo punto non ci resta che tirare fuori delle vecchie clip del Black Mamba e trasmetterle ai più giovani, i quali non hanno potuto vivere Kobe durante i suoi meravigliosi anni da giocatore dei Los Angeles Lakers.

