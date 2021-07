È stata una settimana travolgente per il campione NBA LeBron James in vista della tanto attesa prima mondiale di Space Jam: New Legends. Ora che è finita, la superstar dei Los Angeles Lakers può finalmente fare un passo indietro, respirare e riflettere sul suo ultimo traguardo.

Solo una manciata di atleti può affermare di aver recitato in un film di successo e questo fatto non è mancato a LeBron, che ha scritto una riflessione bellissima su Instagram.

“Riguardo la notte scorsa! È stata una sensazione ASSOLUTAMENTE SURREALE fare una prima MONDIALE di @spacejammovie in cui sono l’attore principale! Oltre la follia. Sognavo letteralmente di essere in Space Jam con i Looney Tunes quando ero un ragazzino. Non posso crederci, proprio non ci riesco! Per il mio fantastico regista e cast, avrei ucciso! Questo venerdì, 16 luglio, non vedo l’ora che tutti voi lo possiate vedere! È un’AVVENTURA che credo piacerà a tutti! Vi voglio davvero bene per il supporto che mi avete dimostrato!”.