Epilogo felice per i Sacramento Kings dopo che la notizia del ritorno in campo di LeBron James ieri notte contro di loro aveva causato una reazione “particolare” su Twitter. I Los Angeles Lakers, nonostante il rientro di James, hanno perso in casa 106-110, la seconda sconfitta consecutiva e la quinta nelle ultime sei. LeBron ha giocato 31′, totalizzando 16 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre Anthony Davis ha aggiunto una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi. Per Sacramento invece decisiva la prova del rookie Tyrese Haliburton con 23 punti e 10 assist.

E così, dopo il successo quasi insperato, c’è stata gloria anche per l’account Twitter dei Kings. Oltre a rispondere agli sfottò pre-partita di numerosi tifosi, dopo la sirena finale Sacramento ha pubblicato un tweet che non ha bisogno di interpretazioni:

