La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha molti nemici in NBA. Sebbene sia considerato il più grande giocatore del gioco di oggi, alcune persone non possono fare a meno di criticarlo per le sue azioni, con un certo numero di persone che lo incolpano dell’aver formato i “Big 3” e dell’abuso dell’idea di “potenziamento del giocatore”.

Tuttavia, l’ex allenatore dei Golden State Warriors e attuale analista televisivo, Mark Jackson, non vede nulla di sbagliato nella creazione dei superteam e nell’era del potenziamento dei giocatori in cui si trova oggi la NBA. Jackson ha sottolineato quanto sia importante per i giocatori avere il controllo della propria vita e delle proprie decisioni, cosa che James ha normalizzato ma per cui non ottiene abbastanza credito.

“LeBron James ha cambiato il gioco e non ha abbastanza credito per questo. Ha cambiato il gioco non solo come giocatore di basket, ma ha cambiato il gioco come uomo d’affari. Ha permesso ai ragazzi di concretizzare il potere che hanno”, ha condiviso Jackson in una recente apparizione su Club Shay Shay. “LeBron ha cambiato il gioco perché ha permesso di far capire ai ragazzi il potere che hanno come uomini d’affari e nel prendere le decisioni giuste. Quindi Kevin Durant decide “Voglio andare a Golden State”, va bene. E poi Kevin Durant decide “Voglio lasciare Golden State e andare a Brooklyn”, va bene. Le persone si rendono conto che è il loro futuro, la loro eredità e devono prendere la decisione giusta”.

Leggi anche: Andrew Wiggins scontento di essere stato costretto a farsi il vaccino