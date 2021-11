Harry Styles è sicuramente il membro degli ex One Direction ad aver avuto maggior successo da solista. Il cantante ha conquistato il cuore di tanti, compreso Giannis Antetokounmpo. Il greco, due volte MVP della NBA, era sugli spalti per l’ultimo concerto di Harry Styles a Milwaukee.

Giannis ha raccontato su Twitter la propria esperienza, in modo davvero simpatico. “Sono stato al concerto di Harry Styles, eravamo per il 99% donne e io. Sono un grande fan, che grande artista” ha scritto Antetokounmpo.

I just went to @Harry_Styles concert and it was 99% women and me 😂. I’m a big fan, what a great performer. — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 4, 2021

Un fan, presente come Giannis al palazzetto, ha anche ripreso come il giocatore dei Bucks si stesse divertendo.

You still be vibing bro & that’s all that matters 🥳🔥 pic.twitter.com/V4Bbk3mrnG — MikeHole (@MichaelBeeMKE) November 4, 2021