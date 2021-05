Ieri notte Cole Anthony, 15° scelta all’ultimo Draft, ha realizzato il secondo canestro della vittoria della sua stagione da rookie. Con una tripla in faccia a Kyle Anderson, il prodotto di North Carolina ha regalato la vittoria ai suoi Orlando Magic contro i Memphis Grizzlies, 112-111.

Ancora più virale del video del game-winner è stata però l’intervista post-partita dello stesso Anthony. Prima la point guard dei Magic è fuggita all’improvviso per evitare il “gavettone” dei compagni, poi ha rivelato di avere paura di rientrare in spogliatoio per ciò che questi ultimi potessero fargli per festeggiare. Cole Anthony ha detto anche di aver pensato “Ma chi è questo?” quando per la prima volta ha visto Moe Wagner, firmato da Orlando settimana scorsa. L’ex Wizards e Celtics è stato determinante contro Memphis con 24 punti.

In generale tutta l’intervista è un must-watch:

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.