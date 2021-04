NBA – L’esordio di LaMarcus Aldridge con i Brooklyn Nets

Ieri notte, nella gara interna contro Charlotte, c’è stato l’esordio di LaMarcus Aldridge con i Brooklyn Nets. L’ex Spurs, arrivato meno di una settimana fa, è partito subito in quintetto in una partita che i Nets hanno vinto agilmente 111-89 nonostante le assenze di Kevin Durant, James Harden (qui gli aggiornamenti sui loro infortuni) e Blake Griffin.

Aldridge ha concluso la sua gara con 11 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 1 stoppata, tirando 4/10 dal campo in 29′. La gara è stata comunque in discesa fin da subito, dal momento dei gli Hornets hanno segnato 11 punti nel solo primo quarto, chiuso da Brooklyn sul 32-11.

Nel corso della partita, dato anche l’ampio vantaggio, Aldridge ha iniziato anche a costruire la chimica coi compagni. Dopo un suo classico canestro in fade-away, in panchina Kyrie Irving è andato in visibilio.

Kyrie was lovin' this LaMarcus fadeaway 😂🔥 pic.twitter.com/wg1PJP1lo9 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2021

Dopo la partita Aldridge ha rilasciato anche le sue prime parole da giocatore dei Nets, queste le sue impressioni sulla prima gara:

Mi sto solo divertendo, giocando e stando in campo. Mi hanno messo nel mezzo, per prendere decisioni. Me la sto godendo e sto essendo me stesso. Mi hanno detto di fare il mio gioco, di prendermi i tiri che avrei avuto. Giocare con Irving e gli altri ragazzi mi permette di avere anche tiri facili, pure stasera.

