LiAngelo e LaMelo Ball saranno nuovamente compagni per qualche partita, dopo gli anni a Chino Hills e i mesi in Lituania al Prienai. Come riportato da Rod Boone di Sport Illustrated, LiAngelo infatti firmerà un contratto con gli Charlotte Hornets per la Summer League di Las Vegas del mese prossimo. È possibile, visto che sta per iniziare il suo secondo anno in NBA, che anche LaMelo Ball farà parte della squadra.

LiAngelo, secondogenito di LaVar, non scende in campo da quasi un anno. Prima della scorsa stagione, aveva firmato con i Detroit Pistons per la preseason, non scendendo in campo nemmeno un minuto. Un paio di settimane fa il ragazzo era stato ripreso di sfuggita da Devonte’ Graham in una storia di Instagram nella palestra degli Hornets.