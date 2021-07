Da quando poco meno di un anno fa LiAngelo Ball fu tagliato dai Detroit Pistons nella preseason, senza mai aver messo piede in campo, il secondo dei fratelli Ball non ha mai più giocato una partita di basket da pro. In compenso ha potuto vedere i suoi fratelli avere successo: Lonzo con una positiva stagione a New Orleans, LaMelo con addirittura la vittoria del Rookie of the Year.

Di LiAngelo non si hanno avuto più grandi notizie. Fino ad oggi, quando il giocatore è comparso brevemente in un video pubblicato nelle storie di Instagram da Devonte’ Graham. Nel video la point guard degli Charlotte Hornets è ad allenarsi nella palestra della squadra insieme a diversi compagni, tra i quali LaMelo, i due gemelli Martin e PJ Washington. Nel finale, in un breve frame, appare anche LiAngelo: che si stia preparando per avere una chance con gli Hornets del fratellino, magari in Summer League?

GELO working out with the Hornets rn 😳 (via @Devonte4Graham) pic.twitter.com/F0ET4E3HtN — Overtime (@overtime) July 16, 2021