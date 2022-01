Ieri notte Kevin Durant ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio, subito dopo che Bruce Brown gli era inavvertitamente caduto addosso. Gli esami effettuati in queste ore hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro. I tempi di recupero non saranno brevi, ma i Brooklyn Nets sperano di riavere la propria superstar nel giro di 4-6 settimane.

Durant finora stava segnando 29.3 punti di media, primo in assoluto in NBA. Una brutta tegola per i Nets, primi in classifica ad Est, che oltre a KD dovranno fare a meno anche di Kyrie Irving per le gare casalinghe. Il giocatore sarà costretto a saltare anche l’All Star Game, che si disputerà verso metà febbraio.

There’s optimism within Nets that will be a four-to-six week rehab and return for Kevin Durant, sources tell ESPN. https://t.co/xKYtu0l4VL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 16, 2022