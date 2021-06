NBA – L’investitura da parte del Re: LeBron James rende omaggio a Devin Booker

I Phoenix Suns hanno eliminato dai playoff i Los Angeles Lakers vincendo il primo turno 4-2. Nella decisiva gara 6, finita 113-100, Devin Booker è stato assoluto protagonista con 47 punti, 11 rimbalzi e 8/10 da tre.

Durante il match ci sono state storie tese fra Jae Crowder e LeBron James. LBJ, però ha mostrato grande rispetto per Booker nel post gara, regalando al giovane dei Suns la sua maglia autografata. Sulla divisa LeBron ha anche scritto “Continue to be great”, vale a dire “Continua a essere grande”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BasketUniverso (@basketuniverso.it)

Una vera e propria investitura da parte del Re che poi ha parlato dei tanti infortuni gialloviola e dei suoi programmi per l’estate.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.