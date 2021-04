NBA – L’irreale primo tempo di Zach LaVine contro Atlanta

Nella gara di stanotte contro gli Atlanta Hawks, Zach LaVine ha giocato un primo tempo come se ne sono visti ben pochi nella storia NBA. La stella dei Chicago Bulls è arrivata all’intervallo con la bellezza di 39 punti su 66 di squadra (in 20′) e 7/9 da tre punti. È solo il terzo giocatore negli ultimi 20 anni a segnare 39 o più punti nel primo tempo di una partita dopo Klay Thompson nel 2016 e Kobe Bryant nel 2003 (rispettivamente 40 e 42 punti).

Non solo: LaVine è il primo giocatore dei Bulls dal 1997, quando lo fece Michael Jordan, a segnare almeno 30 punti nel primo tempo di una partita.

In the last 25 seasons, only Kobe Bryant (42) and Klay Thompson (40) have scored more in the 1st half of a game.

Prior to LaVine, Michael Jordan (30 on Feb. 24, 1997 vs the Trail Blazers) was the last Bulls player to score 30 points before halftime. https://t.co/3Dfst6ggq6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 10, 2021