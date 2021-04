NBA – Lo splendido gesto dei Minnesota Timberwolves per la famiglia di George Floyd

Nelle scorse ore è arrivata la sentenza a carico di Derek Chauvin, ex ufficiale di polizia che è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di George Floyd.

Da mesi la NBA ha messo in atto una serie di iniziative per combattere le ingiustizie sociali. In queste si sono sempre distinti i Minnesota Timberwolves, franchigia della città dove è avvenuta la tragedia.

I Timberwolves hanno deciso di omaggiare la famiglia di Floyd dopo la sentenza. La squadra, infatti, regalerà ai familiari il pallone della vittoria 134-120 contro i Sacramento Kings.

