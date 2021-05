Dopo i problemi fisici di ieri notte, nel primo quarto del derby di Los Angeles, Anthony Davis aveva già dichiarato di voler essere in campo per la gara di stanotte contro i Portland Trail Blazers. I Los Angeles Lakers hanno lo stesso record di Portland in classifica, 37-29. Vincere non solo darebbe loro una partita di divario ma anche il vantaggio negli scontri diretti. Considerato che mancano 5 partite alla fine della stagione regolare, avere virtualmente 2 gare di vantaggio sulla concorrente dà un buon margine di sicurezza per poter chiudere davanti in classifica. La differenza sarebbe enorme, visto che la settima classificata dovrà fare il Play-in mentre la sesta no.

I Lakers sicuramente saranno privi di LeBron James, ma Anthony Davis è stato classificato come “probable”. Secondo i parametri NBA quindi AD dovrebbe giocare ed ha il 75% di possibilità di scendere in campo.

