I timori dei giorni scorsi sono stati confermati dall’injury report ufficializzato dai Dallas Mavericks poco fa, in vista di Gara-1 contro gli Utah Jazz. Luka Doncic non sarà della partita a causa dell’infortunio al polpaccio subito nell’ultima partita di stagione regolare. Inoltre lo status di Doncic rimane in forte dubbio anche per Gara-2, che si giocherà sempre a Dallas lunedì. L’assenza dello sloveno avrà sicuramente un peso all’interno della serie, visti i suoi 28.4 punti, 9.1 rimbalzi e 8.7 assist di media in questa stagione.

Dallas Mavericks All-Star Luka Doncic (calf strain) will be out for Game 1 vs. Utah on Saturday and significant concern remains for his availability Monday in Game 2, sources tell ESPN. Mavs will play long game w/ injury and take it day-by-day after playing without him Saturday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2022