Se negli Stati Uniti in questi giorni vi foste recati in un supermercato Walmart e aveste cercato il pupazzo di LeBron James di “Space Jam: A New Legacy”, è molto probabile che lo avreste trovato senza testa. Recentemente si è infatti ampiamente diffusa negli USA l’abitudine di “decapitare” le bambole della stella dei Lakers. Perché? Un motivo non c’è, ma quel che possiamo dirvi è che le stesse teste vengono nella maggior parte dei casi messe in vendita online, ad esempio su Ebay.

Someone is harvesting LeBron heads at Walmart pic.twitter.com/UovGfIZ9VY — carlos magana (@carlsmagana) July 25, 2021

Per giunta, i prezzi di vendita sono astronomici. Si va da poche decine di dollari fino anche quasi a 15.000, tanto che un utente su Twitter ha scherzato sul fatto che siano diventate l’equivalente dei bitcoin.

In alcuni supermercati una soluzione è comunque stata trovata: i pupazzi di LeBron James sono stati messi sotto chiave.

Somebody took the lebron heads pic.twitter.com/CJyfSrdBSu — Zango (@zangotang) July 25, 2021