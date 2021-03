NBA – L’offerta dei Lakers ad Andre Drummond è impossibile da rifiutare

Andre Drummond si sta avvicinando alla sua decisione su dove firmare dopo. I rumors hanno affermato che i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics rimangono i due favoriti per arruolare il centro due volte All-Star. I campioni in carica, tuttavia, secondo quanto riferito, sono in vantaggio poiché possono offrire un’opportunità difficile da rifiutare, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

LA's stars have been recruiting Drummond hard, and Lakers' situation offers him a chance to step into the starting lineup at center. Drummond is progressing toward finalizing that decision soon, sources said. https://t.co/ctndm08c4K

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021