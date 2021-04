NBA – Lonzo Ball è stato vicino ai Golden State Warriors prima della trade deadline

Emergono retroscena interessanti riguardo le ore precedenti la trade deadline. Sembra che Lonzo Ball sia stato vicino al trasferimento ai Golden State Warriors, poi sfumato.

I New Orleans Pelicans avrebbero offerto agli Warriors la loro point guard e una scelta futura chiedendo in cambio Kelly Oubre Jr. Golden State però avrebbe rifiutato la proposta.

The Pelicans reportedly offered Lonzo Ball and a draft pick to Golden State for Kelly Oubre Jr.

The Warriors declined. (via @RogueBoguesPod)

