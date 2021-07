NBA – Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard rischia di saltare tutta la prossima stagione

Bruttissime notizie per i Los Angeles Clippers che potrebbero dover giocare tutta la prossima stagione senza Kawhi Leonard.

L’infortunio al ginocchio destro di Leonard in gara 4 contro gli Utah Jazz ha compromesso il cammino dei biancorossi nei playoff ma potrebbe condizionare pesantemente anche il prossimo campionato.

L’ex Spurs e Raptors, infatti, ha subito una rottura parziale del crociato anteriore ma è probabile che nell’operazione di qualche ora fa il legamento sia stato ricostruito totalmente. Molto spesso, infatti, pur non trattandosi di una rottura totale, l’equipe medica opta per una soluzione più invasiva per ridurre i rischi di ricadute.

A partial ACL tear and a rupture (complete tear) are almost always treated the same way. During surgery doctors can use a piece of Kawhi Leonard’s hamstring or patellar tendon, or they can use a cadaver. The old ligament is cut out and replaced with the new piece of tissue. — Inside Injuries (@InsideInjuries) July 14, 2021

Dovrebbe essere stato questo il caso di Leonard, secondo Inside Injuries, il settore di The Athletic che si occupa proprio di scoprire i tempi di recupero dei giocatori. La stella dei Clippers dovrebbe restare ai box per un periodo variabile fra i 9 e 12 mesi, con la concreta possibilità di saltare totalmente la prossima stagione per prepararsi nel migliore dei modi a quella 2022-23.

Let’s clear up some confusion on Kawhi’s knee:

– “repair” likely isn’t the right word. The ACL is almost always reconstructed with a new piece of tissue

– partial & complete ACL tears are treated the same

– The #Clippers say there is no timetable to return, but expect 9+ months — Inside Injuries (@InsideInjuries) July 14, 2021